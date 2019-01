Dubbel zoveel verkeer, maar voetgangers op de rijweg: “Hier gaan ongelukken gebeuren!” Buurt Weibroekdreef wil dringend extra veiligheidsmaatregelen Joeri Seymortier

27 januari 2019

10u02 0 Aalter De buurt van de Weibroekdreef in Aalter vraagt maatregelen om de straat veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Met het nieuwe circulatieplan komt er nu meer dan dubbel zoveel verkeer door de Weibroekdreef en omliggende straten. Maar er is geen voetpad, en dus lopen de voetgangers gewoon op de rijweg. “Echt gevaarlijk. Hier gaan ongelukken gebeuren”, klinkt het.

Wie van Aalter naar Bellem wil kan dat niet meer doen langs de Bellemstraat, want daar is eenrichtingsverkeer ingevoerd. Wagens moeten de Weibroekdreef of de Oostmolenstraat nemen. Die straten slikken daar nu dus heel wat meer verkeer, maar het is er onveilig voor de zwakke weggebruikers. Patrick Bleyenberg woont in de buurt en ziet dagelijks de gevaren. “Hier gaan vroeg of laat zware ongevallen gebeuren”, zegt Patrick Bleyenberg, die tot vorig jaar ook nog in de gemeenteraad zat voor Groen. “De uitrol van het mobiliteitsplan van de gemeente Aalter gaat jammer genoeg niet gepaard met maatregelen om voor voetgangers en fietsers extra ruimte te creëren. De Weibroekdreef heeft wel grasbermen naast de rijweg. Maar na een regenbui zijn die helemaal drassig en zijn voetgangers verplicht om op de rijweg te wandelen. Als je daar met een kinderwagen wandelt, razen de wagens echt op enkele centimeters naast de voetganger. Onbegrijpelijk dat zo’n straat plots een hoofdweg wordt, maar dat er geen enkele extra veiligheidsmaatregel komt voor voetgangers en fietsers.”

50 per uur

Groen Aalter wil maatregelen in de Weibroekdreef en de Oostmolenstraat. Over het hele traject tussen het centrum van Aalter en het centrum van Bellem zou de maximum toegelaten snelheid daar volgens hen maar 50 per uur mogen zijn. Fietspaden in het eerste deel van de Oostmolenstraat staan ook op het groene verlanglijstje. “Waar er druk verkeer is en geen fietspaden zijn, is 50 kilometer een veiligheidsnorm”, vindt Groen. “Er moeten ook voetpaden komen. In de Weibroekdreef van het kruispunt Molenstraat tot aan het kruispunt Mergelput. En in de Molenstraat tussen kruispunt Bellemstraat en kruispunt Weibroekdreef.”

De buize

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) wou Groen op de gemeenteraad niet van antwoord dienen, en hield het bij de opmerking dat het nieuwe mobiliteitsplan in alle oplossingen zal voorzien. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) reageert wel: “Er zijn inderdaad aanpassingen nodig in de Weibroekdreef, en die zullen ook gebeuren”, zegt burgemeester Hoste. “Voor de aanleg van het derde en vierde spoor moet de brug over de spoorweg, de buize in de volksmond, dertig centimeter verhoogd worden. Wanneer dat gebeurt, gaan we van het moment gebruik maken om de Weibroekdreef tussen de spoorweg en de Stationsstraat aan te pakken”, zegt Hoste.