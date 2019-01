Dromen van schaatsplezier op Kraenepoel? “Daarvoor is het nog te vroeg” Joeri Seymortier

21 januari 2019

15u00 0 Aalter Schaatsliefhebbers dromen opnieuw van schaatsplezier op de Kraenepoel in Aalter. Maar deze week kan dat zeker nog niet.

De voorbije nacht vroor het tot vijf graden onder nul en ook de komende dagen blijft het winters koud. In Aalter altijd reden genoeg om de schaatskoorts te doen aanwakkeren. Maar schaatsen op de Kraenepoel zal zeker al tot aan het weekend niet mogelijk zijn. IJsmeester Patrick Vervaele hoopt zelf pas eind deze week op het ijs te kunnen om de dikte te meten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het grote publiek op het ijs zal mogen.

“De weersvoorspellingen voor de komende dagen blijven in de buurt van Aalter steken op min één of twee graden en dat is eigenlijk te warm”, zegt Patrick Vervaele. “Voor een goede ijslaag voor veel publiek hebben we eigenlijk aanhoudende vrieskoude van min vijf graden nodig. We zitten statistisch gezien wel in de koudste periode van het jaar, maar het is nog heel erg afwachten of er binnenkort zal kunnen geschaatst worden op de Kraenepoel. Daarvoor moet het kouder worden”, klinkt het nog.