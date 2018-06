Drie namen voor sp.a 13 juni 2018

02u52 0

Sp.a Aalter-Knesselare nam zes jaar geleden niet deel aan de verkiezingen, maar wil dat dit jaar op 14 oktober met zekerheid wel doen. Nieuwe voorzitster is Ine Depaepe, die uit Menen afkomstig is, maar nu in Aalter woont. Ze krijgt al zeker de steun van Ivan Verniest uit Knesselare en oude getrouwe Davy De Vlieger uit Aalter.





Met sp.a zijn er nu al zeker drie lijsten voor de eerste verkiezingen van de nieuwe fusiegemeente Aalter-Knesselare. De CD&V van Pieter De Crem doet het opnieuw samen met N-VA op één kartellijst. Ook Groen heeft de lijst zo goed als klaar.





Vlaams Belang blijft stil en had geen Aalterse link in hun laatste huis-aan-huisblad. Ook bij Open Vld blijft het angstvallig stil. Hun gemeenteraadslid Hans Herbrant is al maanden afwezig op de gemeenteraad in Aalter, en ook voorzitter Vic De Jaeger laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Achter de schermen zou er ook gewerkt worden aan een neutrale burgerlijst, los van alle politieke kleur. Maar daar wil voorlopig niemand mee naar buiten komen. (JSA)





Meer over Aalter

politiek

verkiezingen