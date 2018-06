Drie gewonden na zware klap op kruispunt 25 juni 2018

02u24 0

Op de Knokkeweg in Aalter is zaterdagnacht rond middernacht in de richting van Maldegem een zwaar ongeval gebeurd. Op het kruispunt van de Knokkeweg met de Brugstraat liep het iets na middernacht verkeerd af toen een zwarte Volvo uit de Brugstraat kwam en rechts wou afslaan op de Knokkeweg. Een andere wagen kon de Volvo niet meer ontwijken. De klap was immens, de brokstukken lagen over het hele wegdek verspreid. De schade aan de Volvo viel goed mee in vergelijking met de andere wagen. Die was klaar voor de schroothoop. De omstandigheden van het ongeval waren nog niet duidelijk. In totaal zijn er drie gewonden gevallen, een man en vrouw in de zwarte Volvo en een vrouw die met de andere wagen reed. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis van Tielt. (DJG)