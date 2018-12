Drie dagen aanschuiven op E40 in Aalter (in de richting van de kust) Joeri Seymortier

09 december 2018

12u07 0 Aalter Van maandagavond 10 december tot donderdagochtend 13 december wordt het aanschuiven op de E40 in Aalter, in de richting van de kust.

Vanaf maandag 10 december voert het Agentschap Wegen en Verkeer het tweede deel van de werken aan de linkerrijstrook en de middenberm van de E40 in Aalter uit. De werken moesten eigenlijk vorige week gebeuren, maar werden toen uitgesteld door het natte weer. Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt vooral ’s nachts gewerkt, maar ook overdag is in de richting van de kust één rijstrook dicht. Dat zal voor files zorgen.

“Het verkeer op de E40 richting Oostende rijdt overdag over twee rijstroken, en ‘s nachts over één rijstrook”, zegt Sylvie Syryn van AWV. “Alle op- en afritten in Aalter blijven gewoon open. Om de hinder te beperken wordt ‘s nachts doorgewerkt. Op donderdag 13 december moeten de werken op E40 klaar zijn. De heraanleg van het complex loopt nog tot voorjaar van 2019.”

De aannemer giet de komende dagen een betonnen veiligheidsstootband aan de middenberm op de E40 richting Oostende. Ook de linkerrijstrook wordt heraangelegd. De werken starten op 10 december na 21 uur en zijn klaar op donderdag 13 december voor 6 uur. Het verkeer op de E40 richting Brussel ondervindt geen hinder van deze werken.