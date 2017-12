Dorpsslager zet in op online verkoop 02u28 0 Foto Joeri Seymortier Slager Leander Van Hollebeke biedt zijn vleesschotels ook online te koop aan. Aalter Dorpsslager Leander uit Lotenhulle zet volop in op online verkoop. Voor de feestdagen gaat meer dan de helft van de bestellingen al via het internet.

Zelfs in kleine dorpjes als Lotenhulle moeten de handelaars duidelijk mee in het verhaal van de online verkoop. "Ik heb mijn slagerij nu elf jaar en ben vorig jaar met mijn webshop gestart", vertelt Leander Van Hollebeke (34). "Ik had eerlijk gezegd zelf nooit gedacht dat dit in een klein dorp als Lotenhulle zo'n succes zou kunnen worden. Voor de feestdagen wordt intussen zestig procent van de bestellingen via de website geplaatst. Ook de fondueschotel, gourmetschotel of kalkoen kunnen de klanten perfect op de website kiezen. Je kan meteen ook online betalen, waardoor je in de winkel bij de afhaling niet moet wachten. Natuurlijk zal de klant hier ook altijd gewoon in de winkel terecht kunnen. Maar ik geloof dat ook een middenstander in een klein dorp volop voor zowel de winkel als het internet moet gaan."





De klant wil duidelijk tijd winnen en dat is iets wat Leander ook buiten de feestdagen steeds vaker merkt: "Elke dag krijgen we via de webshop ook gewone dagdagelijkse bestellingen binnen. Ook je 100 gram préparé en je kwart kilogram salami, kan je hier perfect via de webshop bestellen en meteen online betalen. Als je van je werk komt spring je gewoon de winkel binnen en pak je zonder wachten je vlees mee naar huis. Zelfs in een klein dorp als Lotenhulle, is dat de toekomst. Op maandag en donderdag leveren wij zelfs bestellingen aan huis. Een kleine middenstander moet zich niet alleen onderscheiden door de kwaliteit in zijn toog, maar zeker ook door de extra service", zegt Leander nog.





Info: www.slagerijleander.be. (JSA)