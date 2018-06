Dorp wil tennisplein terug 02 juni 2018

02u39 0

Heel wat inwoners van Lotenhulle willen het tennisplein aan het Guldensporenplein terug in haar oude glorie zien schitteren. Groen vraagt de gemeente Aalter om de nodige stappen te ondernemen.





"De jongeren van Jong CD&V hebben een tijdje geleden een enquête uitgevoerd in Lotenhulle en daaruit bleek al dat er vraag is om het tennisplein opnieuw aan te leggen, zodat daar weer kan getennist worden", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Ik herinner mij nog de jaren tachtig toen het halve dorp buiten kwam voor het tennistornooi dat daar toen jaarlijks georganiseerd werd. De meerderheidsploeg is voorstander van het opwaarderen van het tennisplein in Lotenhulle. Maar dit jaar wordt eerst de voetbalkantine van Lotenhulle aangepakt. De aanpak van het tennisplein zal iets zijn voor de nieuwe beleidsploeg, die na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag mag." (JSA)





Meer over Lotenhulle

politiek