Doortocht tussen Aalter en Eeklo weer open 27 maart 2018

De doortocht van Aalter naar Eeklo is in Adegem weer open voor het verkeer. De voorbije twee weken werd gewerkt op de Eekloseweg in Adegem. De weg werd volledig afgesloten en al het verkeer moest omrijden via Ursel, Zomergem en Oostwinkel. Zwaar verkeer tussen Aalter en Eeklo moest zelfs via de N44 en N49 omrijden.





De werken zijn nog niet afgerond, maar de rijweg is nu niet langer helemaal dicht. Aan de werken zijn nu tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat in de fase van het uitdrogen het verkeer beurtelings langs de werken kan rijden. Binnen twee weken gaat de weg helemaal weer open. (JSA)