Diversity Club laat regenboogvlag wapperen langs drukke N44: “Wij organiseren feestjes voor ‘vergeten’ holebigroepen” Joeri Seymortier

14 februari 2019

18u00 0 Aalter Het Meetjesland heeft vanaf nu een danscafé dat zich uitsluitend richt op de LGBT-gemeenschap: lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders zijn er welkom. In Diversity Club Aalter langs de N44 in Aalter-Brug worden roze themafeestjes georganiseerd. “Want ook de ‘vergeten groepen’ hebben recht op uitgaan”, klinkt het.

De regenboogvlaggen aan de gevel van de nieuwe Diversity Club langs de drukke N44 verraden al dat er nieuwe ontmoetingsplaats voor holebi’s is. Het danscafé zit ondergronds, in het pand waar tot voor kort café Ground Zero zat. Zaakvoerster Nathalie Devreese is afkomstig uit Roeselare, maar wil in Aalter haar droom uitbouwen.

“Diversity Club wordt een gezellig danscafé voor de doelgroepen in de holebi-gemeenschap die vaak vergeten worden”, zegt Nathalie Devreese. “Wij richten ons eigenlijk in het bijzonder naar lesbische meisjes en vrouwen, biseksuelen, transgenders en gaybears (iets zwaardere behaarde homomannen van het beertype, red.). Op regelmatige tijdstippen organiseren we evenementen, altijd specifiek voor één van die doelgroepen. Zij hebben vandaag vaak weinig aanbod in het uitgangsleven, en net daar willen wij iets aan doen. De ‘gewone’ homomannen hebben redelijk wat keuze in het uitgangsleven, maar dat is voor lesbiennes, gaybears en transgenders wel anders.”

Voorlopig staan er feestjes gepland op 16 en 23 februari, en ook op 8 maart. Via de Facebookpagina ‘Diversity Club Aalter’ kan je ontdekken op welke avonden de club welke thema’s naar voren schuift.

Naambekendheid

De club elk weekend openen, lukt voorlopig nog niet. “Ik werk in een vijfploegenstelsel en wil hier rustig starten”, zegt Nathalie. “De club is ook een totaal nieuw gegeven en zal ook zijn publiek nog moeten vinden. Of zoiets kan werken buiten een centrumstad? Ik denk dat dit echt geen verschil maakt. Binnen de gemeenschap moeten we gewoon naambekendheid krijgen, en dan zullen de doelgroepen sowieso naar hier komen om het danscafé te ontdekken. We moeten het niet hebben van mensen die op de N44 passeren en plots beslissen om hier iets te komen drinken. Of je nu aan de kust, in Gent of Antwerpen zit: als ze willen komen, dan vinden de mensen je wel. We hebben Aalter ook niet bewust gekozen. Ik zag online dat er een pand beschikbaar was, en wist eerst zelfs niet dat het om een ondergronds café ging. Maar dat geeft wel iets extra’s”, vindt de zaakvoerster.

Agenda

Op zaterdag 16 februari vanaf 21 uur is er ‘girls for girls’. Op zaterdag 23 februari wordt dat ‘Transworld one’. Op vrijdag 8 maart is het dan opnieuw ‘girls for girls’. Op 30 maart komen de gaybears aan bod. Op termijn zullen ook andere thema’s uitgeprobeerd worden. Alle info op de Facebookpagina ‘Diversity Club Aalter’.