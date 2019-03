Dit weekend geen treinen tussen Gent en Brugge: vervangbussen aan stations Aalter, Maria-Aalter, Bellem, Hansbeke en Landegem Joeri Seymortier

15 maart 2019

09u53 0 Aalter Dit weekend wordt het treinverkeer tussen Gent en Brugge helemaal stilgelegd. Er zijn vervangbussen.

Vanaf vrijdagavond 15 maart na de laatste trein tot en met zondagnacht 17 maart voert Infrabel verschillende werken uit aan de spoorlijn 50a, tussen Gent en Brugge. Dit weekend worden verschillende infrastructuurwerken gecombineerd: in Maria-Aalter worden damplanken geplaatst voor de nieuwe reizigersonderdoorgang, en iets verderop in het West-Vlaamse Oostkamp worden de sporen verlegd. De werken kaderen in de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Meteen worden dit weekend ook onderhoudswerken en werken aan de seininrichting uitgevoerd.

“Het treinverkeer wordt onderbroken na de laatste trein op vrijdag, tot en met zondagnacht”, legt de woordvoerster van Infrabel uit. “De treinen tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge worden tijdens het weekend omgeleid. De stations tussen de twee steden, waaronder Aalter, Bellem, Maria-Aalter, Hansbeke en Landegem, worden door NMBS bediend met een vervangbus. De verschillende werken moeten leiden tot een verdere verhoging van de veiligheid en stiptheid. Daarnaast komen ze ook de kwalitatieve dienstverlening voor de treinreizigers ten goede. Maandagochtend zal het treinverkeer geen hinder ondervinden.”

In de stations wordt de reizigersinformatie omgeroepen en getoond op de beeldschermen. Daarnaast zijn er speciale werfaffiches met de nodige info. Info: www.nmbs.be.