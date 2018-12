Deze week geen monsterfiles: werken op E40 Aalter uitgesteld door slechte weer Joeri Seymortier

05 december 2018

15u59 0 Aalter De werken die vandaag zouden beginnen op de E40 ter hoogte van Aalter zijn uitgesteld wegens het slechte weer.

Vorige week werd al enkele dagen gewerkt op de E40, en van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 december zou de tweede fase van die werken gebeuren. Er zou gewerkt worden aan de middenberm en de linkerrijstrook, in de rijrichting Oostende. “Door het slechte weer is beslist om de werken uit te stellen tot volgende week”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Alle rijstroken op de E40 blijven deze week in beide richtingen open. Als het weer het toelaat, begint de aannemer met de werken op maandag 10 december.”

Tijdens de geplande werken zullen één of twee rijstroken van de E40 ingenomen worden, en dat kan ernstige verkeershinder met zich meebrengen.