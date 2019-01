Deze mensen zetten Aalter het voorbije jaar mee op de kaart Joeri Seymortier

29 januari 2019

16u02 0 Aalter Aalter heeft de verdienstelijke inwoners van 2018 gehuldigd. Mensen en verenigingen die Aalter vorig jaar mee op de kaart hielpen zetten.

Heel wat Aalternaren werden uitgenodigd op het gemeentehuis voor een hulde. Agnes Taghon was 26 jaar zaalverantwoordelijke van het ontmoetingscentrum Maria-Aalter, en stopte er vorig jaar mee. Fotograaf Karel Mus viel in de prijzen bij de Federation of European Photographers. Slagerij Frederiek en Kim won de culinaire vakwedstrijd Jean Berquin met hun ambachtelijke boerenpaté. Viktor Van Vynckt haalde als dj Triple V brons tijdens de dj-wedstrijd van MNM, en Nadine De Smet sloot na vijftig jaar de deuren van haar café Paradijs. Amélie Robay en Marie Neuville scoorden op de Olympiade. Het Emmaüsinstituut behaalde dan weer de titel van Olympiadeschool Natuurwetenschappen.

Heel wat verenigingen werden gehuldigd voor hun jubileum. De Vogelvrienden bestaan vijftig jaar. Toneelkring Testedoene, hondenschool Habitus en dameskaartclub Domino bestaan dertig jaar. Het Aalters Jeugdorkest blaast 25 kaarsjes uit. Neos Aalter bestaat twintig jaar, en De Toevlucht bestaat vijftien jaar.

Patrick De Sloover kreeg tenslotte het zilveren ereteken ‘Laureaat van de Arbeid’ in de sector Autohandel. Hij kreeg het label ‘Specialist van de sector’.