Den Duyventooren: "Betaalbaar en lekker is mooie combinatie" Waar kan je nog driegangenmenu eten voor 37 euro? Joeri Seymortier

10 november 2018

11u00 10 Aalter De Duyventooren in Bellem bij Aalter is één van de adresjes in de nieuwe Bib Gourmand, waar je dus een driegangenmenu kan eten voor 37 euro.

Chef Inge Herteleer en gastheer Lieven Bouckaert ontvangen de gasten er al dertien jaar. In 2011 werd Inge nog vrouwelijke kok van het jaar. "Het is niet altijd even gemakkelijk om een driegangenmenu voor 37 euro te serveren, maar het blijft ons stokpaardje", zegt Inge Herteleer. "Het is als kok een uitdaging om naar de juiste producten op zoek te gaan. Ik werk heel graag met seizoensgebonden producten, en overleg ook veel met mijn leveranciers. Je moet in november geen aardbeien in je dessert verwerken, maar beter peer. We doen hier ook heel veel zelf, en daardoor blijft die scherpe prijs mogelijk. De vermelding in de Bib Gourmand is voor ons echt wel belangrijk. Het is een kwaliteitslabel dat toegankelijk is voor een breed publiek. Betaalbaar en lekker: die combinatie blijven we nastreven."