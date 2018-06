De Wieg zet deuren open 20 juni 2018

Kraamcentrum De Wieg uit Aalter organiseert op vrijdag 22 juni een opendeur. Toekomstige of pas bevallen ouders zijn welkom op de gratis infomomenten. Inschrijven is niet nodig. Van 17 tot 20 uur in regiohuis Thuiszorg De Zon, Boomgaard 12 in Aalter. Info: www.dewieg.be. (JSA)