De Warmste Week: Bekaert Aalter steunt Den Dries in Evergem Joeri Seymortier

25 december 2018

11u05 0 Aalter Het personeel van Bekaert Aalter, dat nu officieel Bridon Bekaert Ropes Group heet, heeft zich ingezet voor De Warmste Week.

In de vestiging van BBRG Aalter werden vier dagen lang acties georganiseerd voor het goede doel. Er werden pannenkoeken en braadworsten gebakken en verkocht. Het bedrijf zelf heeft personeel gesponsord die op de sporttoestellen van het bedrijf het beste van zichzelf gaven. De verschillende acties hebben 6.563 euro opgebracht. Het goede doel dat gesponsord wordt is het project Praatplaat van vzw Den Dries in Evergem. Dat is een applicatie met een aanraaksysteem, waarop mensen met een beperking zelfstandig informatie kunnen opzoeken.