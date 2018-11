De Slimste Mens: De Crem al in eerste aflevering genekt (door Julio Iglesias) Joeri Seymortier

26 november 2018

22u47 0 Aalter Staatssecretaris en burgemeester Pieter De Crem uit Aalter is maandagavond gestrand in zijn eerste aflevering van De Slimste Mens ter Wereld.

De Crem moest het opnemen tegen politicus Sven Gatz en vrt-gezicht Annelies Van Herck. De Crem kon nooit echt een kloof slaan met zijn tegenstanders, en moest uiteindelijk het finalespel spelen tegen Gatz. Daar ging het redelijk snel en was het onder andere een vraag over Julio Iglesias die de doorslag gaf. Sterke finale, maar toch exit De Crem.

“Ik dacht dat ik goed was in rebussen, maar niet dus”, lacht Pieter De Crem. “De kennis van de Vlaamse showbizz heeft mij wel enorm geholpen. Maar de seconden tikken genadeloos. In de finale heb ik alle grote en kleine kanten van Julio Iglesias opgenoemd. Helaas ben ik blijven steken bij dat ene plaatje dat ik zelf ooit kocht bij platenzaak Santens in de Stationsstraat: ‘Un canto a galicia’. Maar ze zochten ‘Quiéreme Mucho’. Helaas!”