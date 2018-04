De Katrol heeft officiële erkenning beet 19 april 2018

De Katrol uit het Meetjesland heeft de officiële erkenning binnen. De Katrol zorgt voor het gratis geven van studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, bij kwetsbare gezinnen in het Meetjesland. Het concept ontstond in 2002 in Oostende. De Katrol werd bij ons eerst in Eeklo en Aalter opgestart, maar nu sluiten ook andere OCMW-besturen aan: Assenede, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele en Waarschoot. Charon Moens en Steven Toch worden de gezichten in onze regio.





(JSA)