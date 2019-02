De Crem zoekt herbestemming Kasteel Poeke: “Samenwerking met privé niet uit te sluiten” Joeri Seymortier

16u00 0 Aalter Pieter De Crem (CD&V) en zijn ploeg gaan op zoek naar een herbestemming voor het Kasteel van Poeke. Het moet meer gebruikt worden, maar hoe is de vraag.

Het Kasteel van Poeke is al van in de jaren zeventig eigendom van het gemeentebestuur van Aalter. De Crem wil samen met hogere overheden nadenken over een betere toekomst voor het kasteel. “Het kasteel en vooral de 56 hectare park moeten we meer tot hun recht laten komen”, zegt Pieter De Crem. “Misschien kan dat wel in samenwerking met een hogere overheid, zoals Vlaanderen? Er moet in ieder geval een grotere dynamiek komen in het kasteeldomein van Poeke. We zoeken een herbestemming, met deels tijdelijke en deels permanente invullingen. Een samenwerking met de privé sluit ik zeker niet uit.”

Aalter heeft eerder al contacten gehad met investeerders die een hotel of restaurant in het kasteel wilden opstarten. Maar dat is nooit gelukt. “Het is een geklasseerd gebouw en de wetgeving voor de horeca is daarvoor iets te complex. Aalter heeft trouwens al een groot aanbod horeca. Ik denk dat de toekomst van ons kasteel misschien beter in de brede culturele sector gezocht wordt. Maar we spreken met iedereen, dus alle opties blijven open.”