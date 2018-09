De Crem stelt team voor aan barbecue Joeri Seymortier

04 september 2018

08u59 4 Aalter Pieter De Crem stelt op zondag 9 september zijn kandidaten voor de kartellijst van CD&V en N-VA voor.

Het is de lijst voor de historische fusieverkiezingen van Aalter en Knesselare. Alle kandidaten verzamelen zondag in feestzaal ’t Biezemhof in Aalter. Sympathisanten worden uitgenodigd voor een barbecue. De jaarlijkse fietstocht wordt in dit verkiezingsjaar geschrapt. Er wordt zondag al om 11.30 uur gestart met een aperitief, en nadien wordt een culinaire barbecue geserveerd. Alle kandidaten uit Aalter en Knesselare worden voorgesteld en zo wordt de officiële aftrap van de campagne 2018 gegeven.

Kaarten voor de barbecue van zondag kosten 20 euro voor volwassenen, en 9 euro voor kinderen. In die prijs zit het aperitief en de barbecue, maar niet de dranken aan tafel. Kaarten zijn te bekomen bij alle kandidaten van CD&V en N-VA in Aalter en Knesselare, of telefonisch bij schepen Dirk De Smul op 0477/72.11.08.