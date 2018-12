De Crem: “Regering in lopende zaken? Veiligheid is iets van voortdurende zaken” Joeri Seymortier

21 december 2018

12u18 0 Aalter Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) uit Aalter is niet meteen van plan om in de regering van lopende zaken veel aan zijn beleid te veranderen.

De koning heeft vrijdagmiddag het ontslag van de regering Michel aanvaard, waardoor we nu een regering in lopende zaken krijgen. Maar daar denkt versbakken minister De Crem het zijne van. “We mogen dan wel een regering van lopende zaken zijn: veiligheid is elke dag belangrijk en is voor mij iets van voortdurende zaken”, reageert Pieter De Crem (56). “Met zo’n belangrijke bevoegdheden als Binnenlandse Zaken en Veiligheid kan en mag daar niet veel aan veranderen.”

De Crem is dan wel minister, maar donderdag legde hij in Gent ook de eed af als nieuwe burgemeester van de fusiegemeente Aalter. Vanaf 1 januari vormen Aalter en Knesselare daar de nieuwe fusiegemeente Aalter. Meteen nadat De Crem de eed aflegde, deed ook zijn collega Patrick Hoste dat. Hij wordt waarnemend burgemeester. Of Pieter De Crem bij de volgende federale verkiezingen de Oost-Vlaamse Kamerlijst zal trekken, blijft onduidelijk. De man had eerder zijn afscheid uit de nationale politiek aangekondigd. Maar kan hij het lijsttrekkerschap wel weigeren als zetelend minister? “Het is in ieder geval mijn ambitie om zo snel mogelijk voltijds burgemeester van Aalter te worden”, bevestigt Pieter De Crem nog eens.