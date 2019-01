De Crem plooit en laat elk raadslid nu (eindelijk) apart stem uitbrengen Joeri Seymortier

26 januari 2019

14u01 0 Aalter Pieter De Crem (CD&V) plooit na de zoveelste klacht van Groen, en laat de gemeenteraadsleden in Aalter nu eindelijk elk apart hun stem uitbrengen.

Vrijdagavond stond de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Aalter gepland. Al jaren vraagt Pieter De Crem als voorzitter van de gemeenteraad per fractie naar het stemgedrag. Niet naar de zin van Groen die al verschillende keren klacht indiende bij de provincie, en ook gelijk kreeg van de gouverneur. Elk gemeenteraadslid moet hoofdelijk voor of tegen een dossier kunnen stemmen.

In de nieuwe fusiegemeente neemt De Crem een frisse start, en laat hij de gemeenteraadsleden plots wel elk apart een stem uitbrengen. Dat gebeurt nu zelfs elektronisch, waardoor iedereen op het einde van de stemming op grote schermen kan zien wie voor of tegen het punt gestemd heeft. Bij de vuurdoop van het elektronisch stemmen liep het wel een paar keer grondig mis. Volgens de gemeente omdat sommige raadsleden het elektronisch stemmen nog niet onder de knie hebben, en volgens sommige raadsleden omdat het systeem niet goed werkt. “Groen kan daarover misschien klacht indienen bij de provincie”, merkte De Crem daarover cynisch op.