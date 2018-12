De Crem legt eed af als burgemeester van Aalter: “Ik kom zo snel mogelijk!” Joeri Seymortier

20 december 2018

13u50 0 Aalter Pieter De Crem (56) heeft donderdagmorgen de eed afgelegd als burgemeester van de gemeente Aalter. Patrick Hoste (61) deed meteen daarna hetzelfde.

De Crem legde eerst de eed af in handen van de waarnemend provinciegouverneur. Maar omdat hij minister van Binnenlandse Zaken is, legde meteen daarna ook Patrick Hoste de eed af, die nog iets langer waarnemend burgemeester wordt. De vraag is: voor hoe lang? “Ik ben in Brussel geroepen om een grote verantwoordelijkheid op te nemen, en vond dat mijn plicht”, reageert De Crem. “Ik zal dat doen ‘tot die zaak een einde kent’. Ik kon hier echt niet onderuit. Ik weet dat ik gezegd had om voltijds burgemeester te worden van Aalter, maar nood breekt wet. Mijn scherm staat in ieder geval volop aan op het burgemeesterschap van Aalter. Ik kom zo snel mogelijk.”

Briek

De Crem en Hoste maakten een familiegebeuren van de eedaflegging. Pieter De Crem had zijn vrouw Caroline en zijn 16-jarige dochter Victoria mee. Patrick Hoste nam zijn stoere kleinzoon Briek (6) mee naar Gent. En dat was symbolisch. “Mijn petekind werd geboren op de vorige verkiezingsdag: 14 oktober 2012. Dat was toen nog duizend keer mooier dan onze overwinning”, zegt Hoste nog.