De Crem kiest dan toch voor Brussel, maar sust de Aalternaar: “Waar ik ook zit, Aalter zal altijd op mij kunnen rekenen” Kiezersbedrog volgens ene, goed voor Aalter volgens andere Joeri Seymortier

22 januari 2019

18u15 2 Aalter Hij hield er de spanning lang in, maar Pieter De Crem wordt dan toch lijsttrekker voor de CD&V in Oost-Vlaanderen, bij de nationale verkiezingen van 26 mei. De belofte dat hij voltijds burgemeester van Aalter zou worden, wordt daarmee keihard gebroken. “Maar waar ik ook actief ben: Aalter kan altijd op mij rekenen”, sust De Crem.

Het kan keren in de politiek. Pieter De Crem (56) zou afscheid nemen van de nationale politiek, maar ligt nu plots weer in de bovenste schuif. Als ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid kàn hij volgens insiders gewoon niet anders dan de Kamerlijst van CD&V in Oost-Vlaanderen trekken. “De voorbije maanden is de politieke context in ons land sterk gewijzigd”, zegt Pieter De Crem. “Het onvoorziene vertrek van de N-VA uit de federale regering zorgde voor politieke instabiliteit. Meteen werd mij gevraagd om de leiding van het departement van Veiligheid en Binnenlandse Zaken te waarborgen. Mijn plichtbesef heeft mij gesteund in die beslissing. In aanloop naar de verkiezingen is de politieke context nog altijd in voortdurende beweging. Het is voor mij duidelijk dat er een absolute nood bestaat aan een verantwoordelijk en daadkrachtig beleid. Op vraag van velen, en niet in het minst van CD&V-voorzitter Wouter Beke, heb ik beslist de Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen toch te trekken.”

Woordbreuk?

Dat hij daarmee net het tegenovergestelde doet van wat hij voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd heeft, wuift De Crem weg. “Ik dank de inwoners van Aalter voor hun begrip en sympathie”, reageert De Crem. “De inwoners van de nieuwe fusiegemeente Aalter weten dat, waar ik ook actief ben, ze altijd op mij kunnen rekenen.”

Voordelen

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) vervangt De Crem nu al elf jaar in Aalter. Hij ziet ook de positieve kanten van deze ‘position switch’. “Wat sommige mensen hier ook over zeggen: dit is misschien wel het beste wat er voor Aalter kan gebeuren”, zegt Patrick Hoste. “Een toppoliticus als Pieter De Crem in de regering hebben, heeft alleen maar voordelen voor een gemeente. Het oprittencomplex van de E40 in Aalter wordt vernieuwd, de NMBS maakt geld vrij voor de bouw van een compleet nieuw station in Aalter en Waterwegen legt een brug van vijf miljoen over het kanaal in Aalter: dat zijn dossiers die in Brussel ontgrendeld kunnen worden door de juiste man op de juiste plaats. Natuurlijk moeten de dossiers hier in Aalter door een sterke ploeg voorbereid worden. Maar wanneer de budgetten in Brussel goedgekeurd moeten worden, is een duwtje daar ook van cruciaal belang. De combinatie van een sterk college in Aalter en Pieter De Crem in Brussel is een tandem die al elf jaar perfect werkt. De Crem blijft als minister sowieso voorzitter van de gemeenteraad in Aalter, en heeft hier zeker een zeg in alle dossiers.”

Hoe lang?

Het feit dat Pieter De Crem nu lijsttrekker voor de Kamer wordt, wil in ieder geval niet zeggen dat hij de komende jaren in Brussel blijft. Op 26 mei moet de kiezer de kaarten nog schudden. Zal CD&V nationaal weer iets in de pap te brokkelen hebben? Of gaan we weer voor meer dan 500 dagen regeringsonderhandelingen, en blijft de ontslagnemende regering nog lange tijd in het zadel? Het kan keren in de politiek.