De Crem is duidelijk: ook huwelijken uit Knesselare komen naar Aalter



Joeri Seymortier

09 februari 2019

17u05 0 Aalter Na het overgangsjaar 2019 zullen alle huwelijken uit Knesselare en Ursel ook in Aalter voltrokken worden.

Schepen Dirk De Smul had dat nieuws al in onze krant gelanceerd, maar daar kwam toen veel kritiek op. Ook Vlaams Belang wou op de gemeenteraad weten wat de plannen van de nieuwe fusiegemeente nu echt zijn. Vlaams Belang wil de afbouw van de dienstverlening in Knesselare zoveel mogelijk tegenhouden. Maar titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) is duidelijk en zegt dat de huwelijken wel degelijk allemaal in Aalter gecentraliseerd zullen worden.

“Een fusie is nu eenmaal samengaan”, zegt Pieter De Crem. “Laat er geen twijfel over bestaan: alles wat met burgerlijke stand, huwelijken en jubilea te maken heeft, zal in Aalter gebeuren. Het is inderdaad niet meer de bedoeling dat volgend jaar nog in het gemeentehuis van Knesselare getrouwd wordt.”