De Crem één week in het oog van de storm: “Wanneer je zoveel kilometers op de teller hebt, kan je dat best goed plaatsen” En nog is het niet gedaan: Maandagavond gooit politicus zich voor de leeuwen in ‘Slimste Mens’ Joeri Seymortier

25 november 2018

11u19 0 Aalter Pieter De Crem (56) bekomt van zijn meest bewogen week ooit. Na de aankondiging van zijn vertrek uit de nationale politiek, kwam hij in het oog van de storm terecht. De staatssecretaris en waarnemend burgemeester van Aalter zet maandagavond de kers op de taart, door voor zowat één miljoen kijkers deel te nemen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ op Vier.

Pieter De Crem heeft de afgelopen week aangekondigd te stoppen met nationale politiek, greep vervolgens net naast het lijsttrekkerschap voor Europa, stelde zijn nieuw schepencollege voor dat een echt mannenbastion lijkt te worden, en kreeg bakken kritiek over zich heen toen bleek dat zijn vertrek uit de nationale politiek hem ook nog eens een vertrekpremie van 390.000 euro bruto zal opleveren.

“Het is op absolute vraag van Brussel dat ik mijn job als staatssecretaris op 1 januari nog niet opgeef”, reageert Pieter De Crem op de hele heisa. “Patrick Hoste zal bij de start van de nieuwe fusiegemeente dus nog even waarnemend burgemeester moeten blijven, maar ik hoop dat die periode zo kort mogelijk is. Wat ik vind van alle kritiek van afgelopen week? Ik vond eerlijk gezegd dat het al met al nog meeviel. Wanneer je al wat kilometers op de teller hebt, kan je dat best goed plaatsen. Ik communiceer duidelijk over mijn mening en mijn beslissingen, en dat waarderen de mensen ook.”

Of ik ooit nog iets anders zal doen dan burgemeester van Aalter zijn? In de politiek ‘wellicht’ niet. Buiten de politiek voel ik mij nog goed van lijf en leden en mogen ze mij altijd bellen. Pieter De Crem

Zonder nationale politiek wordt De Crem over enkele maanden dus voltijds burgemeester van de nieuwe fusiegemeente tussen Aalter en Knesselare. Maar is een burgemeesterssjerp niet veel te licht voor een toppoliticus en strateeg als Pieter De Crem? “Er is een Engels spreekwoord dat zegt dat alle politiek eigenlijk lokaal is”, reageert De Crem. “Aalter is trouwens ook zo klein niet meer, want vanaf januari zal de nieuwe fusiegemeente bijna 30.000 inwoners tellen. Ik heb de keuze zelf gemaakt om voluit voor het burgemeesterschap te gaan, en heb daar op nog geen enkel moment spijt van gehad. Of ik ooit nog andere dingen ga doen dan burgemeester van Aalter zijn? In de politiek ‘wellicht’ niet. Buiten de politiek voel ik mij nog goed van lijf en leden. Wanneer iemand een beroep wil doen op mij, zal ik dat zeker in overweging nemen. Maar dat zal niet meer met nationale politieke zichtbaarheid te maken hebben.”

Stalking

Wat wel zichtbaar wordt, is zijn deelname aan De Slimste Mens, maandagavond op Vier. Daar neemt De Crem het op tegen politiek collega Sven Gatz en vrt-gezicht Annelies Van Herck. “Door de gemeenteraadsverkiezingen had ik weinig tijd om mij voor te bereiden”, zegt De Crem. “Ik heb ooit al eens deelgenomen in het tweede seizoen, in 2004. Ik had Erik Van Looy vier jaar geleden teruggezien op het WK voetbal in Brazilië. De man geraakte niet thuis, en ik heb hem toen geholpen. Sindsdien blijft hij mij stalken, en nu ben ik geplooid”, knipoogt De Crem.