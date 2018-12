Daring Maria-Aalter organiseert twee keer stand-up comedy Joeri Seymortier

19 december 2018

08u35 0 Aalter Voetbalclub Daring Maria-Aalter organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 december twee keer stand-up comedy in de voetbalkantine.

Op zaterdag 22 december is het een humoravond die om 19.30 uur start. Dan staan Harald Scheerlinck, Bart Grin en Jan Linssen op het podium. Op zondag 23 december wordt al om 15.30 uur gelachen, met Wilfried Van Der Elst, Peter Vermersch en Manu Moreau. De twee optredens worden georganiseerd samen met de Think Pink Nightriders.

De shows worden gehouden in de voetbalkantine in de Sparhoekdreef in Maria-Aalter. Kaarten kosten 10 euro per show en zijn te koop bij Dieter Alyn op 0470/91.81.71.