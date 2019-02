Dan toch: werken Stationsstraat kunnen eind volgende week beginnen Joeri Seymortier

08 februari 2019

17u30 1 Aalter De langverwachte werken in het smalle deel van de Stationsstraat in Aalter kunnen in het tweede deel van volgende week beginnen.

Nu zijn de centrumwerken van Aalter bezig op de Boomgaard en in het begin van de Bellemstraat. De aannemer gaat niet wachten op de afwerking van die twee straten, en zal normaal gezien in de tweede helft van volgende week al in de Stationsstraat beginnen. “Een precieze datum is er nog niet, omdat alles afhangt van de weersomstandigheden van volgende week”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Maar zoals de planning nu is, wordt het smalle deel van de Stationsstraat zo rond 14 of 15 februari afgesloten voor het verkeer. Er zal eerst een paar weken gewerkt worden in het deel tussen het Dwarsstraatje en het Boomgaardplein.”

Vanaf eind volgende week zal het smalle deel Stationsstraat dus dicht zijn voor alle verkeer. De rijweg moet er uit van gevel tot gevel. De winkels zullen wel nog te voet bereikbaar blijven. In de ondergrondse parking en achter de kerk kan gratis geparkeerd worden. Voor het verkeer geldt de komende weken dan de situatie zoals die ook normaal op woensdagvoormiddag is, tijdens de wekelijkse markt.

Ter voorbereiding van de werken werd in het smalle deel van de Stationsstraat al de openbare verlichting weggehaald, waardoor het daar ’s avonds nu pikdonker is. Vrijdag werden ook de rode lantaarns op de Markt weggehaald. Die komen niet terug en worden vervangen door gevelarmaturen.