Dakarbeider zwaargewond na val van 10 meter

Een arbeider die aan het dak van de Sint-Franciscusschool in de Kloosterstraat in Knesselare aan het werken was, is gisterenvoormiddag zwaargewond geraakt bij een val. De man was met een paar collega's aan het werken toen het ineens fout liep en hij ongeveer tien meter naar beneden viel op de grond. De hulpdiensten en de MUG-heli kwamen in allerijl ter plaatse om de man te verzorgen. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





(WSG/DJG)