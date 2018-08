Daan maakt viergeslacht compleet 10 augustus 2018

De familie Blancke uit Aalter en Lotenhulle stellen met trots het viergeslacht in hun familie voor. De kleine Daan Blancke werd geboren op 6 juli van dit jaar. Papa is Stieven Blancke (29) uit Aalter. De opa is Danny Blancke (56) uit Lotenhulle en trotse overgrootvader is Maurice Blancke (85), ook al uit Lotenhulle. In de familie houdt het feesten niet op, want Maurice vierde onlangs nog zijn diamanten huwelijksverjaardag.





