Concert voor goed doel 23 mei 2018

Kiwanis Eeklo Meetjesland organiseert op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei een concert in de kerk van Knesselare. Koor Magnificat staat er samen op het podium met Harmonie De Eendracht. Concert telkens om 20 uur. De opbrengst gaat dit jaar naar De Triangel in Lovendegem en naar een project rond straatkinderen in India. Kaarten kosten 25 euro, inclusief drankje en borrelhapje. Info: www.kiwaniseeklo-meetjesland.com. (JSA)