Comedy try-out 20 februari 2018

Comedy Try Outs Aalter organiseert op donderdag 22 februari een nieuwe try-out met Ralf, Latif, Erhan en Tom Cools. Om 20 uur in het auditorium van het gemeentehuis, Europalaan 22 in Aalter. Kaarten: 6 euro. Info: www.comedy-tryout-aalter.be. (JSA)