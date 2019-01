Colruyt Aalter sluit maandag en heropent op woensdag 3 april Joeri Seymortier

11 januari 2019

09u19 0 Aalter De Colruyt van Aalter gaat vanaf maandag 14 januari dicht voor grote verbouwingen. De heropening is voorzien op woensdag 3 april.

Aan en rond de Colruyt in de Lostraat in Aalter wordt al wekenlang gebouwd en verbouwd. De winkel wordt een pak groter. De werken konden grotendeels gebeuren terwijl de winkel open bleef. Maar voor de werken die nu nog moeten gebeuren, moet de winkel dicht. Vanaf maandag kan je er niet meer terecht, en dat tot en met 2 april.

Aalternaren die toch willen winkelen in Colruyt kunnen terecht in de winkels van Deinze, Maldegem, Eeklo en Tielt. Ook in de West-Vlaamse buurgemeente Beernem is er deze week een vestiging van Colruyt geopend, in de Hubert d’Ydewallestraat. Andere winkels van de Colruytwinkels zijn ook nog de Spar in Aalter, en de Okay in Knesselare en Landegem.