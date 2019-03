Colruyt Aalter heropent woensdag (maar dinsdagavond kan je al glaasje gaan drinken) Joeri Seymortier

31 maart 2019

13u01 0 Aalter De grote verbouwingswerken aan de Colruyt in Aalter zijn zo goed als klaar. Op woensdag 3 april gaat de winkel weer open.

Op maandag 14 januari ging de Colruyt in Aalter dicht voor uitbreidingswerken en grondige verbouwingen. Al die tijd moesten de klanten naar de dichtstbijzijnde winkels in Eeklo, Deinze, Maldegem en Tielt. Sinds 22 maart wordt volop gewerkt om de rekken in de Aalterse vestiging weer te vullen. Vanaf woensdag 3 april gaan de deuren van de vernieuwde Colruyt in Aalter weer open. Wie nieuwsgierig is, kan op dinsdag 2 april naar de open deur. Van 17 tot 20 uur kan je een kijkje nemen en wordt een glas aangeboden.