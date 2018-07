Cocktails en barbecue op Ground Zero 06 juli 2018

02u24 0

Waar?

Langs de N44, op het kruispunt met de Sint-Godelievestraat in Aalter-Brug.





Wie?

Andy Eeckhautte en Senta Verwilst.





Wat?

Dit weekend kan je nog een allerlaatste keertje naar de Ground Zero Zomerbar, langs de N44 in Aalter-Brug. Zij hebben normaal hun café Ground Zero daar in de kelderverdieping, maar kruipen deze zomer naar boven. Bedoeling was om dat een hele zomer te doen, maar na dit weekend gaan het café en de zomerbar al dicht. De vergunning loopt halfweg juli af. "Er zijn geïnteresseerden om het café over te nemen en daarom stoppen we al na dit weekend", zeggen Andy en Senta. "Maar we gaan er zaterdag en zondag nog een ferme lap op geven. Zaterdag hebben we nog onze cocktailnight en zondag de barbecue en optreden met Jason Bradley. We hopen iedereen zaterdag en zondag nog eens te zien."





Prijzen?

2 euro voor een pintje, gin-tonic vanaf 10 euro. (JSA)