Chris Clark zingt nummer voor overleden echtgenote Darlina: “Alles wat ik bereikt heb, heb ik aan haar te danken” Lied ‘Zonder spijt’ bezingt hun 45 jaar samen vol liefde Joeri Seymortier

19 april 2019

10u50 0 Aalter Zanger Chris Clark uit Aalter raakt de gevoelige snaar met zijn nieuw nummer ‘Zonder spijt’. Hij zingt het lied voor zijn echtgenote Darlina Brynckman, die vorig jaar in mei overleed. Het koppel was 45 jaar samen, en Darlina betekende alles voor Chris Clark. “Mijn fans en collega-artiesten hebben mij enorm gesteund.”

12 mei 2018. De wereld van Chris Clark stond stil, toen zijn echtgenote Darlina na een lange ziektestrijd overleed. Twee maanden lang heeft Chris Clark niet gezongen of opgetreden, maar stilaan pikte hij de draad weer op. Bijna een jaar na de dood van Darlina is er nu de single ‘Zonder spijt’. Een lied dat de onvoorwaardelijke liefde van het koppel bezingt.

“Ik heb niet het gemakkelijkste jaar achter de rug”, vertelt Chris Clark in het eerste interview na de dood van Darlina. “De twee eerste maanden na haar dood, kon ik gewoonweg niet optreden. Dat ging niet. Maar mijn fans en de collega-artiesten hebben mij ongelooflijk gesteund. Volgende maand zal het al een jaar zijn dat Darlina er niet meer is. De mensen vragen dan wel eens hoe het met je gaat, natuurlijk. Het is nog altijd op en af. Ik heb slaapproblemen, en behalve voor mijn muziek kom ik eigenlijk veel te weinig buiten. Het is moeilijk om alleen verder te gaan. Maar ik moet, want ik weet dat Darlina dat zeker zou gewild hebben. Zelfs toen ze heel erg ziek was, bleef ze van in haar bed mijn hele carrière regelen. Alles wat ik bereikt heb, heb ik aan haar te danken.”

Pad niet over rozen

Chris Clark en Darlina trouwden in 1973, en waren 45 jaar gelukkig samen. Ook al liep hun pad helemaal niet over rozen. “We hebben elkaar als tieners leren kennen, en zijn altijd smoorverliefd geweest”, mijmert Chris. “Toen we twee jaar getrouwd waren, begonnen de eerste medische problemen bij Darlina. We zijn de tel kwijt geraakt hoeveel keer Darlina geopereerd is. Mensen vragen soms wat Darlina had. Het klinkt raar, maar eigenlijk heeft ze alles gehad, behalve kanker. Ze heeft in haar leven enorm veel pijn gehad, maar toch bleef ze altijd optimistisch, gedreven en vooral heel erg begaan met andere mensen. Ook al was ze ziek, zij belde de organisatoren op om optredens voor mij te regelen. Als het een beetje ging, vergezelde ze mij ook naar de optredens en stond ze mee achter de techniek. Ook alle promotie rond mijn zangcarrière werd door haar verzorgd. Ik ben mijn alles kwijt.”

“Ontroerend mooi”

En dan is er nu het nummer ‘Zonder spijt’. “Ik speelde al langer met het idee om een mooie ballade te maken, over mijn leven met Darlina. Ik heb mijn platenfirma D&V gecontacteerd, en we zijn meteen aan de slag gegaan. Ik werk al sinds de jaren tachtig met die mensen samen, en ze kennen mij door en door. Het resultaat is ontroerend mooi. Het zal moeilijk worden om het nummer te zingen tijdens optredens, maar ik ben blij dat ik het lied heb. Zo blijft Darlina er altijd een beetje bij”, zegt Chris nog.

ZONDER SPIJT

Desondanks jij mij verliet

Desondanks m’n pijn en verdriet

Blijf jij voor altijd mijn grote liefde

Niets aan te doen, sinds onze eerste zoen

REFREIN

Zonder spijt, zonder nijd

Zonder spijt denk ik terug aan die tijd

Dat jij mijn liefste was

Ik in jouw ogen las

Dat ik voor jou de ware was

STROFE

Men zegt wel eens: ‘dat zal wel overgaan’

Men zegt ‘een betere tijd breekt er ooit aan’

Die goed bedoelde woorden kan ik wel verstaan

Maar mijn hart spreekt een heel andere taal

STROFE

Tegen beter weten in

Heb ik nog steeds hoop

Dat je op een dag weer terug komen zou

en zou zeggen: ‘ik blijf voorgoed bij jou’

REFREIN

Zonder spijt, zonder nijd

Zonder spijt denk ik terug aan die tijd

Dat jij mijn liefste was

Ik in jouw ogen las

Dat ik voor jou de ware was