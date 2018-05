Chris Clark verliest echtgenote (63) 17 mei 2018

Zanger Chris Clark uit Aalter rouwt om het overlijden van zijn echtgenote Darlina Brynckman (63). Het koppel woont achter de gemeentelijke feestzaal van Aalter-Brug, en heeft een zoon Mike. Chris Clark heet in het echte leven Rudy Christiaens. Echtgenote Darlina was in Aalter ook gekend, omdat ze heel wat jaren heeft rondgereden met haar ijskar. Ook bij de optredens van haar man was ze er heel vaak bij.





De uitvaart van Darlina Brynckman wordt gehouden op vrijdag 18 mei om 9.30 uur in de Sint-Corneliuskerk in Aalter. (JSA)