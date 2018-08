Chef 't Vijfde seizoen kookt op feestterrein Rijvers Festival 03 augustus 2018

Wie in het weekend van 12 augustus naar het Rijvers Festival in Zomergem gaat, kan daar ook culinair genieten. Chef-kok Broes Tavernier van 't Vijfde Seizoen in Aalter verhuist zijn restaurant een weekend lang naar daar.





Wie iets anders wil dan frieten of pizza, kan in de festivalpop-up van 't Vijfde Seizoen. Voor 50 euro krijg je een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, op hetzelfde culinair niveau dan in het restaurant zelf. "We verhuizen letterlijk een weekend naar het festivalterrein", zeggen Broes Tavernier en zijn vrouw Lien D'hooge. "Leuk om eens uit te breken. We moesten niet zoeken naar personeel om mee te gaan. Iedereen staat te springen voor de festivalsfeer."





Reserveren: www.rijversfestival.be. (JSA)