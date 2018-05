Chef feestzaal Ten Dauwe in de prijzen 18 mei 2018

Kok Peter De Groote van feestzaal Ten Dauwe in Aalter werd gehuldigd als maître -rotisseur door de 'Confrérie de la Chaine des Rotisseurs'. De Groote is nu ook lid van de Northseachefs, een groepering van koks die de vissoorten uit onze eigen Noordzee meer wil promoten. Peter De Groote is ook een van de chef-koks van een feestzaal en cateringbedrijf die zich officieel 'Meesterkok van België' mag noemen. (JSA)