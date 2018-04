Chauffeur stapt slechts lichtgewond uit verhakkelde truck 03 april 2018

02u36 0 Aalter Deze Litouwse trucker heeft wel een erg goeie engelbewaarder. Als bij wonder liep de man slechts lichte verwondingen op na een zware crash tegen een boom langs de E40 in Aalter.

Gisteren rond 13.45 uur ging het helemaal mis op de E40 richting kust tussen Aalter en Beernem. Een vijftal kilometer voorbij het op- en afrittencomplex van Aalter ging de Litouwse chauffeur met zijn trekker en oplegger van de baan. De tientonner woelde de gracht om en knalde vervolgens tegen een boom. De ravage aan de stuurhut was enorm. De cabine werd helemaal stuk gereten en grotendeels samengedrukt.





De brandweer hoefde de man niet uit zijn benarde positie te bevrijden. Zonder problemen raakte de trucker uit zijn stuurhut. "Hij liep slechts lichte verwondingen op aan zijn hoofd", klinkt het bij de brandweer. "Die man heeft echt wel veel geluk gehad." Het slachtoffer werd naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek overgebracht voor verzorging.





Het ongeval veroorzaakte wel urenlang heel wat verkeershinder richting kust. Zo verloor je kort nadien al meteen een kwartier en ging het traag vanaf het op- en afrittencomplex van Aalter. Tijdens de takelwerkzaamheden door de firma Verheye sloten de hulpdiensten ook nog eens de twee rechtse rijstroken af, omdat er onder meer telescopische kranen nodig waren om de tientonner weer op de pechstrook te krijgen. Hierdoor ging het traag vanaf Hansbeke. In de richting van Brussel vertraagden heel wat bestuurders om het schouwspel beter te bekijken. (JEW)