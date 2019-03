Chauffeur ongedeerd na crash tegen signalisatiewagen Wouter Spillebeen

08 maart 2019

11u25 0 Aalter Op de E40 ter hoogte van Aalter is een chauffeur die in de richting van Oostende reed deze ochtend op een signalisatiewagen ingereden. Volgens de politie is er enkel sprake van stoffelijke schade.

De aanrijding gebeurde rond 9 uur. De chauffeur reed achteraan in op een signalisatiewagen die aanduidde dat de rechterrijstrook versperd was door werken op de pechstrook. Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De auto begon te tollen en werd naar het linkerrijvak geslingerd. Volgens de Federale Wegpolitie raakte de chauffeur niet gewond.

De auto moest weggetakeld worden. Door de aanrijding was tot rond 11 uur enkel de middelste rijstrook open. Wie van Gent richting Brugge wilde gaan, werd aangeraden om via de E34 te rijden.