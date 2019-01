Centrumwerken schuiven op naar handelskern (maar winkels blijven bereikbaar) Aannemer start in februari in smal deel Stationsstraat Joeri Seymortier

24 januari 2019

21u49 0 Aalter De centrumwerken van Aalter schuiven volgende maand op naar het smalle deel van de Stationsstraat, en komen zo pal in de handelskern terecht. Ook een deeltje Lostraat, deeltje Brouwerijstraat en de Markt zelf worden nog vernieuwd. Tegen de zomer moeten alle werken achter de rug zijn, en heeft Aalter een compleet vernieuwd centrum.

De gemeente organiseerde donderdagavond een informatievergadering over de nieuwe cruciale fase van de centrumwerken. “We komen vanaf februari echt in de winkelstraten terecht”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het gaat om een relatief kort stuk weg dat we gaan vernieuwen, maar we gaan het toch in drie fasen doen. Zo zorgen we er voor dat het centrum ook tijdens de werken op elk moment uit één of meerdere richtingen bereikbaar blijft. Dat is ook nodig voor de vele handelaars die daar zitten.”

Momenteel wordt gewerkt op de Boomgaard en in het smalle deel van de Bellemstraat. De werken lopen wat vertraging op en zullen nog enkele weken duren. In de loop van de maand februari zal gestart worden in het smalle deel van de Stationsstraat. Een precieze startdatum is er nog niet. In februari en maart loopt fase één en is het deeltje tussen de Standaard Boekhandel en het Dwarsstraatje aan de beurt. Van eind maart tot juni volgt dan fase twee, het deel Stationsstraat van het Dwarsstraatje tot aan café Bridge. Tegelijk zal ook gewerkt worden aan de Lostraat, in het deel van de Pluba tot aan de begrafenisondernemer Van Parijs. “In de Lostraat heeft cameraonderzoek aangetoond dat de riolering veel slechter is dan gedacht. We gaan daar dus ook de riolering moeten vernieuwen”, zegt burgemeester Hoste.

Brouwerijstraat

In fase twee zal het verkeer door het centrum langs de Brouwerijstraat kunnen komen, om zo dan over de Markt de Bellemstraat in te rijden. De derde en laatste fase loopt in juni en juli, en gaat om het stuk Brouwerijstraat aan Eetalage en het Italiaans restaurant, tussen de Markt en het kruispunt aan Missy Muis. Ook het stuk van de Markt zal dan aangepakt worden.

Minder parkeerplaats

Door de centrumwerken verdwijnen in de straten ongeveer 35 parkeerplaatsen. In de strook Stationsstraat, tussen Standaard Boekhandel en Markt, verdwijnen alle parkeerplaatsen aan de kant van kledingwinkel Vestibule. Ook de parkeerplaatsen op de ring rond de Markt verdwijnen. “We gaan allemaal de klik moeten maken”, zegt de burgemeester. “Er verdwijnen 35 parkeerplaatsen, maar aan de Boomgaard is de nieuwe overdekte parking met honderd extra gratis parkeerplaatsen wel open. Er zijn dus netto 65 parkeerplaatsen bij in het centrum. Geef toe: als je nu door het smal deel Stationsstraat rijdt, dan rijd je tussen twee rijen geparkeerde wagens. Is dat de gezelligheid die een winkelstraat moet uitstralen? Het wordt echt beter”, zegt Patrick Hoste nog.