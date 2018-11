Centrumwerken schuiven op naar Boomgaard (maar alle winkels blijven bereikbaar) Joeri Seymortier

17 november 2018

12u58 0 Aalter De centrumwerken van Aalter schuiven in de week van 19 november op naar de Boomgaard. De verkeerssituatie wijzigt, maar alle winkels blijven perfect bereikbaar.

Vanaf maandag moet de Boomgaardstraat weer bereikbaar zijn voor het verkeer dat vanuit de Vrijhofstraat en de Bellemstraat komt. Je kan vanaf dan weer langs daar aan de bibliotheek en het postkantoor van Aalter. De komende week schuiven de centrumwerken op.

“Er zal nu gewerkt worden op de Boomgaard”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Twee tot drie weken zal er gewerkt worden aan een nieuwe riolering in het stuk Boomgaard voor de appartementen van de wijnwinkel en thuiszorg De Zon. De voetpaden blijven liggen, want er wordt enkel gewerkt in de rijweg. De rijweg op de Boomgaard wordt pas opgebroken wanneer het verkeer effectief via de Bellemstraat weer in de Boomgaardstraat kan.”

Maatregelen

Wijnwinkel Quinta das Vinhas op de Boomgaard neemt maatregelen. “We blijven ook in de nieuwe fase perfect bereikbaar, maar dan vanuit de Boomgaardstraat”, zeggen Marnix Buysse en Carline D’hertoge. “Voor bestellingen van meer dan 50 euro, leveren we tijdens de werken ook aan huis. Voor grote bestellingen kan ook afgesproken worden voor afhaling aan ons nieuw depot in de Leon Bekaertlaan. Gelukkig zullen de rioleringswerken net voor de feestdagen klaar zijn.”

Feestdagen

Na de rioleringswerken wordt een tijdelijk wegdek op de Boomgaard gegoten. Na nieuwjaar wordt dan gestart met de definitieve heraanleg van de Boomgaard en volgt ook de rest van de echte centrumkern. Daar moeten geen rioleringswerken gebeuren, dus die werken moeten nog voor de zomer klaar zijn.