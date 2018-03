Centrum tot eind dit jaar onderbroken WERKEN STARTEN BINNEN VIER WEKEN IN BELLEMSTRAAT JOERI SEYMORTIER

02u48 0 Aalter De grote wegenwerken in het centrum van Aalter starten nog eind deze maand. Binnen vier weken gaat de aannemer aan de slag op het kruispunt van de Bellemstraat met de Processieweg en de Molenstraat. Voor de zomer wordt in de Bellemstraat gewerkt. Pas na het bouwverlof zijn de Boomgaardstraat en de Boomgaard aan de beurt. Het centrum ligt tot het einde van het jaar open.

De voorbije maanden werden in de centrumstraten van Aalter al heel wat werken uitgevoerd aan de nutsleidingen. Maar de riolerings- en wegenwerken moeten nog starten. De gemeente en de aannemer hebben nu een akkoord over de timing. "Nu wordt er in de centrumstraten gewerkt om de nieuwe nutsleidingen aan te sluiten aan de woningen", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De werken voor de nieuwe rioleringen en het nieuwe wegdek starten nog eind deze maand, of ten laatste begin april. De start gebeurt aan het kruispunt van de Bellemstraat met de Molenstraat, in de volksmond 'de Hoogte'. Dat kruispunt zal een korte tijd afgesloten moeten worden. Nadien schuiven de werken in de Bellemstraat op richting centrum. Er komt een nieuwe gescheiden riolering en een compleet nieuwe weginrichting. Tegen het bouwverlof moet het deel Bellemstraat tot aan de Vrijhofstraat volledig klaar zijn. Tijdens de werken zal er in de Bellemstraat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de Molenstraat en de Vrijhofstraat. Bewoners zullen hun huizen altijd kunnen bereiken langs één van de twee kanten van de straat."





Na het bouwverlof wordt gewerkt aan het kleine stukje Bellemstraat tussen de Vrijhofstraat en de Boomgaardstraat. Ook de Boomgaardstraat en de Boomgaard krijgen in het tweede deel van de zomer en herfst nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek.





Infovergadering

"Die tweede fase moet zeker tegen november klaar zijn", zegt burgemeester Hoste. "Een laatste deel van het project is de heraanleg van het stukje Stationsstraat, Markt, Lostraat, Brouwerijstraat en het smalle deel van de Bellemstraat. Daar moet de riolering niet vernieuwd worden, dus daar zijn de werken een pak minder ingrijpend. Daar moet enkel 'een nieuwe vloer' gelegd worden. Wanneer dat precies gebeurt, staat nog niet vast. Ofwel gebeurt dat na de werken in de Boomgaardstraat en de Boomgaard, ofwel kunnen we een deel ook op hetzelfde moment uitvoeren. We mogen ook niet te veel straten in één keer aanpakken, zodat het verkeer niet in de strop geraakt."





Eind deze maand is er infovergadering. Precieze datum volgt.