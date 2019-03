Cafébaas (48) heeft het gehad met nachtleven: jeugdcafé Chapiteau wordt praatcafé Gedaan met luide feestjes tot vroeg in de ochtend Joeri Seymortier

23 maart 2019

13u51 0 Aalter Café Chapiteau op de Markt in Aalter is heropend na enkele weken van grondige verbouwingen. Chapiteau 2.0 is niet langer een jeugdcafé dat open blijft tot ’s morgens vroeg, maar wordt nu een gezellig praatcafé. De DJ wordt geschrapt en ten laatste om 3 uur ’s nachts gaat de deur dicht. “Ik heb het zelf een beetje gehad met het nachtleven”, zegt Ronny De Wever.

Café Chapiteau opende zestien jaar geleden de deuren op de Markt van Aalter. Ronny De Wever, de zaakvoerder van restaurant De Genieter, opende toen net naast zijn restaurant ook een café. Al snel werd het de ontmoetingsplaats voor de Aalterse jeugd. Tijdens het weekend was het vaak 6 of 7 uur ’s ochtends toen de laatste jongeren hun bed gingen opzoeken. Na de verbouwingen wordt het hele concept omgegooid en wordt Chapiteau 2.0 nu een praatcafé.

“Ik ben zelf ondertussen 48 jaar en had het na zestien jaar wel een beetje gehad met het nachtleven”, geeft Ronny De Wever eerlijk toe. “Na het werk in het restaurant, zakte ik nog af naar het café. Daar werd het vaak 5, 6 of zelfs 7 uur in de ochtend. Dat kruipt echt wel in de kleren. Na zestien jaar hebben we het café verbouwd en grondig opgefrist. Het ideale moment om het concept helemaal om te gooien. Het is nu een praatcafé dat open is van 3 uur in de namiddag tot 3 uur ’s nachts. Er is nog wel muziek, maar die wordt niet meer gedraaid door een DJ. We hebben nu ook gezellige zithoekjes gemaakt, hebben een gezellige haard, en achteraan staat een grote groepstafel. Of de jeugd hier nog welkom is? Natuurlijk wel. Maar het zal allemaal een pak rustiger zijn nu.”

Brussels café

Wekenlang werd gebouwd en verbouwd in de Chapiteau. FJ Interior Design uit Aalter en Ruiselede tekende voor het concept. “We hebben lichtere kleuren gebruikt, waardoor de zaak veel groter oogt”, zegt Ronny. “Het uitgangspunt was de sfeer van de oude gezellige cafés in Brussel en Parijs. We hebben ook een echte retrovloer in de zaak gelegd. Naast lekkere drankjes en cocktails, zal je in de Chapiteau 2.0 ook kleine knabbels kunnen krijgen. We hebben in de zaak een eigen keukentje gebouwd, waar we borrelhapjes en bijvoorbeeld toastjes gerookte zalm kunnen maken. Je kan hier ook na een restaurantbezoek gezellig afzakken.”

Café Casino

Opvallend in de zaak zijn de drie grote foto’s van de oude Markt van Aalter. De foto’s zijn anderhalve meter op drie meter groot en hangen achteraan in de zaak. “Op die manier zit je ook achteraan in de zaak toch nog een beetje op de Markt van Aalter. Het zijn foto’s van zestig tot tachtig jaar oud. Op de foto’s zie je dat de Chapiteau vroeger Café Casino was. Het is hier ooit ook nog café Bristol geweest, en net voor de Chapiteau was het hier De Kiosk. Leuk om die brok Aalterse geschiedenis in ons café te verwerken”, zegt Ronny De Wever nog.