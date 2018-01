Cadeau van 14.117.500 euro 02u52 0

Het financieel cadeau dat Vlaanderen aan Aalter geeft voor de fusie is bekend en bedraagt iets meer dan 14 miljoen euro. Aalter en Knesselare krijgen samen 14.117.500 euro om precies te zijn. "Gemeenten die vrijwillig fuseren krijgen een eenmalige schuldenverlaging van de Vlaamse overheid", legt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) uit. "Het gaat om 500 euro per inwoner en dat bedrag is nu definitief vastgelegd. Let wel: we krijgen die 14 miljoen euro niet in de hand. Het gaat om een overname van de schulden. Maar toch geeft het de nieuwe fusiegemeente meer ademruimte om projecten te realiseren en -zoals aangekondigd- ook de belastingen te verlagen." (JSA)