Buurtwinkeltje blaast leven in kermisweekend 05 juli 2018

02u32 0

Aalter-Brug viert dit weekend kermis. 't Buurtwinkeltje uit het dorp zorgt voor extra veel animatie.





't Buurtwinkeltje van grootmoeder Marie-Jeanne, moeder Ann en dochter Lies kiest bewust voor artiesten uit Aalter zelf. Morgen wordt de wedstrijd van de Rode Duivels uitgezonden op groot scherm en komt Jason Bradley optreden. Op zaterdagavond 7 juli staat Chris Clark al voor de vijfde keer op het podium van zijn eigen dorp, samen met Andy Live uit Watervliet. Zondag 8 juli is er het eetfestijn en kinderanimatie en op maandag 9 juli is er een terras voor de marktdag. "Zalig om dit weekend voor ons thuispubliek te mogen optreden", zeggen de zangers Chris Clark en Jason Bradley. "Dat zorgt toch altijd voor wat extra spanning. Ook al weten we dat we van ons thuispubliek echt respect krijgen. Dat is niet overal zo." (JSA)