Buurtpleintje aan gemeentehuis ingezaaid 11 april 2018

02u37 0

Het voetbalpleintje aan het gemeentehuis in de Europalaan in Aalter is deels ingezaaid met nieuw gras. Bepaalde zones zijn afgespannen met lint en zijn tijdelijk niet bruikbaar. Het veld lag vol putten en de groendienst van de gemeente heeft dat nu opgelost. Er wordt gevraagd het speelverbod tijdelijk te respecteren, zodat het voetbalveldje binnen enkele weken weer goed bespeelbaar is. Van zodra dat het geval is, zullen de gemeentediensten de paaltjes en linten wegnemen. (JSA)