Buurt heeft eigen bier JOERI SEYMORTIER

15 juni 2018

21u21 0

De buurt van de Raasakker en Ten Bossche in Aalter houdt op zaterdag 16 juni de vijfde editie van het Midzomerfeest.





"We beginnen om 14 uur met een Bureleutetocht en daar zal ons eigen Bureleutebier voor het eerst kunnen geproefd worden", zegt Hannah Van Nieuwenhuyse. "Het is een natuurlijk en artisanaal bier, gerijpt op eikschilfers, en gemaakt met vlierbloesem. Op die manier kunnen we het bier linken aan de buurt."





Vanaf 16 uur krijgen de kinderen een make-over voor hun discoavond met dj Pepijn. Vanaf 18 uur is iedereen welkom op de midzomernacht met dj Kris Rombaut. Info op de Facebookpagina 'Oostmolen en co'.