Bushokje wordt vervangen na ongeval 07 februari 2018

02u48 0

De gemeente Aalter investeert 6.500 euro in de vervanging van het bushokje aan de halte Lobulckstraat in Lotenhulle. Op 21 januari werd het hokje vernield door een ongeval. Er komt binnenkort een nieuw schuilhuisje met een afvalbakje en een klein fietsrek. Op het grondgebied Aalter staan maar liefst dertig bushokjes. "Het onderhoud van die dertig bushokjes gebeurt door de gemeentelijke onderhoudsploeg van Aalter Proper", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Zowel voor de Aalternaren als de reizigers van De Lijn is het belangrijk dat die bushaltes en wachthokjes in goede staat zijn. Propere schuilhuisjes, zitbanken en lege vuilnisbakken verfraaien het straatbeeld en maken het wachten aangenamer." (JSA)