Burgemeesters schrijven samen nieuwjaarsbrief

Hoewel de fusie pas op 1 januari 2019 een feit is, lanceren de burgemeesters van Aalter en Knesselare nu al een gezamenlijke nieuwjaarsbrief.





Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem en waarnemend burgemeester Patrick Hoste van Aalter, en ook burgemeester Erné De Blaere van Knesselare zijn samen in de pen gekropen. De nieuwjaarsbrief is verschenen in het gemeentelijk infoblad van Knesselare en valt vandaag (vrijdag) ook bij alle inwoners van Aalter in de bus. De drie burgemeesters maken er vooral met de belastingverlaging meteen een goednieuwsshow van.





"Samen met onze inwoners willen we gaan voor een sterke, nieuwe gemeente", schrijven de drie burgemeesters. "Goed bestuur betekent de toekomst goed voorbereiden. Precies daarom kozen de gemeenteraden van Aalter en Knesselare voluit voor een fusie op 1 januari 2019. Omdat we samen nu eenmaal sterker en beter zijn. De fusie grijpen we ook aan om de lasten voor iedereen te verlagen. De Aalternaren kunnen al in 2018 rekenen op een verdere verlaging van de personenbelasting van 6,5 naar 5,9 procent. Knesselare kan door de fusiebonus volgend jaar al de personenbelasting verlagen van 8 naar 7,5 procent en de gezinsbelasting en de bedrijfsbelasting afschaffen. In 2019 gaan in Knesselare de belastingen verder omlaag en worden deze voor iedereen gelijkgeschakeld op het lage Aalterse tarief." (JSA)